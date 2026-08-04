Secretaria de Estado de Turismo defiende la tasa turística en España**

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau (tercera por la izda), junto a la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en su vista a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha defendido este martes, en Gijón, que la tasa turística es una herramienta para compensar las externalidades que tiene el turismo y repartir mejor las cargas y los beneficios.

Según ella, con esa herramienta ayudas a generar fondos que sirvan para contribuir a mejorar la vida de la gente en los territorios que, además, tienen una actividad turística.

Así lo ha indicado Sánchez Grau, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañada, entre otros, de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y del presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Unido a ello, ha apuntado que la tasa turística es una realidad que está extendida a nivel internacional en todo el mundo, y, en el caso de España, está implantada en algunas comunidades autónomas.

Es más, ha incidido en que, por la experiencia que tienen en la Secretaría de Estado, que tiene 33 oficinas internacionales alrededor del mundo, es una cuestión que los turistas reciben "con absoluta naturalidad".

Por eso ha quitado hierro a que en Asturias haya ayuntamientos que rechacen ponerla. "Estos debates los hemos vivido en las comunidades autónomas a medida que se ha ido poniendo", ha señalado.

Dicho esto, ha puesto en valor el rigor técnico del Gobierno de Asturias a la hora de elaborar la tasa turística y ese esfuerzo tan importante, según ella, de diálogo para que sean cuestiones "consensuadas" y que se entienda como lo que es, como una herramienta al servicio del sector turístico.