El sector de la nieve exige al Principado inversiones urgentes en Pajares y Fuentes ante el inicio de la temporada

Archivo - Imagen de la estación de Valgrande-Pajares. - AGENTES DE VALGRANDE-PAJARES - Archivo

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, integrada por concesionarios, empresarios y clubes de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), ha reclamado al Gobierno del Principado actuaciones e inversiones "urgentes" en ambas estaciones de esquí ante la proximidad de la nueva temporada.

En un comunicado, el colectivo responde a las declaraciones realizadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Debate sobre el Estado de la Región y sostiene que, pese a que el Ejecutivo autonómico manifiesta ahora su interés por las instalaciones, el sector acumula "incredulidad" por los "continuos incumplimientos" y por el "estado de abandono" que, a su juicio, presentan ambos complejos.

La asociación afirma que la ejecución en el capítulo de inversiones de las estaciones durante los tres primeros años de legislatura fue de "cero euros", una situación que contrapone con los anuncios realizados en los últimos meses. "El Gobierno pretende ahora, próximas las elecciones, y en pocos meses resolver todos los problemas acumulados tras años de abandono; ojalá fuese así", señala el comunicado.

Los representantes del sector de la nieve cuestionan, además, que la Consejería competente haya activado contratos de mantenimiento o mejora vinculados a las estaciones a falta de aproximadamente dos meses para el arranque de la temporada. Según indican, la revisión de la relación trimestral de contratos menores no refleja "absolutamente ningún mantenimiento o mejora relacionada con las estaciones".

GESTIÓN CONJUNTA PENDIENTE

La entidad recuerda que Barbón anunció el pasado 5 de marzo, en Fuentes de Invierno, avances hacia una gestión conjunta de las estaciones de esquí, aunque asegura que desde entonces no se han producido progresos en esa materia.

Asimismo, sostiene que el sistema de nieve artificial de Valgrande-Pajares no funcionará durante la próxima campaña pese a que el problema, añade, ya era conocido la pasada temporada. También alerta de que la telesilla de Brañillín permanece desmontada y plantea dudas sobre su disponibilidad para la apertura.

"Una muestra más de que la gestión de la nieve necesita de cambios estructurales", advierte la asociación, que reprocha al Ejecutivo asturiano no haber recibido al sector pese a las solicitudes cursadas y le insta a escuchar a la sociedad civil de los valles de Lena y Aller.

ACTUACIONES RECLAMADAS

Entre las demandas para Fuentes de Invierno, el colectivo cita el edificio de servicios en la zona media, un hangar de maquinaria en la base, el acceso peatonal a La Raya, la ampliación de pistas, la implantación de nieve artificial y la unión física con San Isidro.

Para Valgrande-Pajares, reclama avanzar en la adjudicación del telebike, firmar el contrato del bike park ya adjudicado, reparar y modernizar el sistema de nieve artificial, mejorar los accesos, el asfaltado, la urbanización y el alumbrado, así como resolver los expedientes pendientes en materia de industria y saneamiento.

También solicita la renovación de varios edificios públicos, entre ellos las oficinas, la cafetería de la telesilla y los albergues Toribión y Universitario; completar la gran revisión de instalaciones; reparar la cinta de la cota superior y los telesquís del Tubo y Fuente la Reina; y adjudicar la concesión de las cafeterías antes del comienzo de la temporada.

La asociación muestra igualmente su preocupación por el deterioro del eje de la silla de debutantes y pide que se liciten "urgentemente" los contratos necesarios para disponer de los repuestos a tiempo, con el fin de evitar perder la temporada para los usuarios principiantes. De no actuar, advierte, las consecuencias recaerán sobre los usuarios, los empresarios y el conjunto del valle de Lena.

PETICIÓN PARA 2027

El colectivo pide al presidente autonómico que concrete las cuantías y actuaciones que prevé incorporar a los Presupuestos Generales del Principado para 2027, con el objetivo de resolver "sin excepción" las carencias acumuladas en los dos complejos.

Entre los incumplimientos denunciados, menciona la falta de avances en el modelo de gestión compartida de las estaciones asturianas y leonesas; la ausencia de ejecución del proyecto de renaturalización de Valgrande-Pajares y de las sendas prometidas; la paralización de la gran revisión de la silla Brañillín; el retraso del telebike; y la ausencia de licitaciones de actuaciones de envergadura en Fuentes de Invierno.

También critica la ejecución de una pista de fondo en Cuitu Negru, que considera de "gravísimo impacto paisajístico", y sostiene que no se han adoptado medidas suficientes para mitigarlo. A ello suma la falta de inicio de las obras del bike park y los problemas de gestión en Valgrande-Pajares, donde denuncia que se forzó la dimisión de su director.