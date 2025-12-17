La sede de EDP alberga un mercadillo solidario con seis entidades participantes

Mercadillo solidario EDP. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede corporativa de EDP en Oviedo acoge este miércoles un mercadillo solidario en el que participarán diversas entidades sociales asturianas ofrecen sus productos con el objetivo de recaudar fondos y apoyar su labor. Las entidades participantes son la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, Asociación de Personas Sordociegas del Principado de Asturias y Asociación Parkinson Asturias.

Según ha explicado la responsable de voluntariado en EDP España, Esther González Sancho, la de este miércóles es una iniciativa más dentro de la campaña de Navidad en la que promueven numerosas actividades solidarias.

"Dentro de los mercadillos navideños siempre tenemos uno ya fidelizado con Aspace y del desarrollo del mismo, al tener conocimiento de las otras entidades por relación de otras iniciativas surgió la idea de un mercadillo más amplio", explicó González, que ha manifestado que se trata por tanto de la primera vez que participan tantas entidades.

El mercadillo va dirigido a los cerca de 600 empleados de la sede de EDP en Asturias, aunque también está abierto al público que quiera acercarse. Las puertas estarán abiertas hasta las 13.30 horas. "Vamos a tener jornada de puertas abiertas para que pueda entrar también gente de la calle, aunque nosotros esto lo dirigimos a empleados, lo comunicamos a los empleados", dijo.