El seguimiento de la huelga en las Escuelas de 0 a 3 años del Principado se sitúa en el 21,8%, según Educación

Archivo - Escuela de 0 a 3 años. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga en las Escuelas de 0 a 3 años integradas en la red educativa del Principado de Asturias alcanza el 21,8 por ciento a las 12.00 horas, según datos facilitados por la Consejería de Educación.

En términos absolutos, un total de 63 trabajadoras están secundando el paro en los centros afectados. Los datos corresponden a las 69 Escuelas que ya forman parte de la red autonómica y han sido remitidos directamente por las direcciones de los centros a la Administración regional.

Desde la Consejería han precisado que el porcentaje de seguimiento se ha calculado sin contabilizar al personal con permisos u otras ausencias justificadas, mientras que el personal que cumple con los servicios mínimos se considera como trabajador en activo.