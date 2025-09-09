La Seguridad Social se compromete a encontrar una solución para los terrenos del viejo HUCA "en los próximos meses"

Anuncia la creación de un grupo de trabajo técnico con el Principado, Ayuntamiento y Universidad de Oviedo, que se reunirá mensualmente

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha manifestado este martes en Oviedo su compromiso para resolver la situación de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en El Cristo. "Estamos decididos a encontrar una solución y el hecho de que hayamos celebrado esta comisión es una expresión de esa voluntad de llegar a buen puerto. Estoy convencido de que a lo largo de los próximos meses encontraremos una buena solución", ha afirmado.

Suárez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar por primera vez la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la comisión para reordenar los terrenos de El Cristo-Buenavista como "uno de los interlocutores imprescindibles" para resolver la situación, tras la paralización de los trabajos de derribo.

"Hemos quedado en iniciar un grupo de trabajo técnico que se reunirá de forma periódica, que todos los meses tengan los contactos necesarios para lograr una solución", ha asegurado tras finalizar el encuentro que ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo.

Fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, --también ha participado este martes en la comisión-- quien en julio anunció la paralización de los trabajos de derribo en el entorno del viejo HUCA debido a razones técnicas vinculadas al estado de algunos edificios y a la actividad actual del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, a la vez que indicaba la necesidad de unos informes técnicos que deteminarían los pasos a seguir. Entonces, Peláez dijo que la previsión del Gobierno asturiano era que los informes estuviesen listos para este mes de septiembre.

A preguntas de los medios de comunicación sobre los avances, ha subrayado este martes que "los derribos están en marcha porque el contrato está adjudicado", a pesar de que los trabajos de demolición se suspendieron temporalmente el pasado 3 de julio. Peláez ha afirmado que "se han dado pasos ya, hemos acompañado a la Universidad en esa cesión de los tres edificios para que se desarrolle allí el campus universitario. También están en marcha los derribos, a expensas de unos informes técnicos para que se reinicien los trabajos de derribo del viejo hospital. Así que, por tanto, no dejamos de trabajar en recuperar esos terrenos".

Peláez ha avanzado que la consejería ya está trabajando en la licitación para redactar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del área. "Estamos trabajando en la licitación para redactar el PERI y queremos llegar a un acuerdo con la Seguridad Social en el momento en que se adjudique", ha indicado. De este modo, prevén ejecutar actuaciones en paralelo a los derribos.

El edil de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Nacho Cuesta, que también ha participado en la reunión en representación del Ayuntamiento, ha mostrado su total disponibilidad y disposición para colaborar en el desarrollo de los terrenos de El Cristo-Buenavista. "Entendemos las complejidades de los procesos administrativos y lo que supone cualquier modificación sobre el proyecto original", ha manifestado, urgiendo al Principado a tomar medidas para solventar la situación.

La otra parte implicada, la Universidad de Oviedo, a través de su rector, Ignacio Villaverde, ha recordado la complejidad del proyecto, advirtiendo que "no es un proyecto sencillo, fácil" y que "no es un proyecto para hacer de un día para otro", sino que requiere una coordinación entre múltiples administraciones. Villaverde ha valorado positivamente el entendimiento entre las diferentes administraciones implicadas, señalando que "afortunadamente nos entendemos y nos coordinamos bien" en un proyecto que tiene una gran complejidad tanto arquitectónica como urbanística.