La Seguridad Social suma 404.393 afiliados en Asturias en octubre, un 2,1% más que hace un año

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OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social contabilizó una media de 404.393 afiliados en Asturias durante el mes de octubre, lo que supone un incremento de 1.302 cotizantes respecto a septiembre, un 0,32% más. En comparación con octubre de 2025, el número de trabajadores afiliados ha aumentado en 8.301 personas, un 2,1%.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Régimen General concentró 331.615 afiliados en el Principado, mientras que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sumó 70.731. A estas cifras se añaden 1.300 afiliados al Régimen del Mar y 746 al Régimen Especial de la Minería del Carbón.

En el conjunto de España, la afiliación media alcanzó en octubre los 22.624.165 ocupados, el nivel más alto de la serie histórica, tras sumar 186.612 respecto al mes anterior. En términos interanuales, el sistema ganó 784.573 afiliados, un 3,6% más.

Por su parte, el número de trabajadores autónomos en España superó por primera vez los 3,5 millones, con un total de 3.501.598, lo que representa un aumento de 79.163 personas en el último año. Las mujeres afiliadas superaron los 10,7 millones y representaron el 47,4% del total de ocupados.