La Seguridad Social ha tramitado en Asturias 5.201 permisos por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social tramitó en el Principado de Asturias 5.201prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2026, de los cuales 2.469 correspondieron al primer progenitor y 2.732 al segundo progenitor, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año en el Principado fue de 50,147 millones de euros.

En el conjunto de España, la Seguridad Social tramitó 374.638 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2026, de los cuales 172.541 correspondieron al primer progenitor y 202.097 al segundo progenitor.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año fue de 3.564,8 millones de euros. En el mismo periodo de 2025, esta cifra se situó en 2.857,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,8%.

Según ha recordado, en julio de 2025 se aprobó la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años de edad.

A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho puede solicitarse desde del 1 de enero de 2026.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se ha reconocido en Andalucía (69.139), Cataluña (67.236), Madrid (61.519) y la Comunidad Valenciana (39.493).

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, encargado del abono de la prestación, ofrece la posibilidad de solicitarla a través del portal 'Tu Seguridad Social'.

También se pueden solicitar telemáticamente los periodos sucesivos de descanso por nacimiento o cuidado del menor, si los progenitores optan por dividir el periodo.

EXCEDENCIAS

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta en estos nueve meses del año en Asturias fue de 536, de las que 453 correspondieron a mujeres y 83 a hombres. En este periodo se han registrado 37 excedencias menos que en el mismo periodo del ejercicio pasado, un descenso del 6,46%.

Madrid (8.642), Cataluña (6.135), Andalucía (5.435), País Vasco (4.852) y Comunidad Valenciana (4.588) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

El número de excedencias por cuidado familiar sube principalmente en Melilla (+55,56%), Galicia (+18,12%) y Canarias (17,64%), y baja en la Extremadura (-13,56%) y Asturias (-6,46%).

Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar excedencia para atender a hijos/as o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares.

Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.