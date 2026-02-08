Seis empresas optan a la producción del audiovisual del Avilés medieval para impulsar el turismo sostenible

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación la producción de un audiovisual inmersivo sobre el Avilés medieval, un proyecto que busca combinar patrimonio y tecnología para reforzar la oferta turística de la ciudad.

Seis empresas especializadas en realidad virtual concurren a este contrato, valorado en 139.997 euros (IVA incluido), que permitirá recrear la villa a finales del siglo XV mediante escenas históricamente documentadas. Entre las sociedades admitidas figuran Invelon Technologies SL, Innoarea Projects SL, Proyectos Inmersivos SAU, Sawia Media SL, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU y Caronte Patrimonio SL, esta última pendiente de completar información.

El audiovisual se realizará en dos idiomas (español e inglés) y en versiones subtituladas y sin subtítulos, con una duración estimada de entre 6 y 9 minutos. Estará adaptado a gafas de realidad virtual y a monitores LCD táctiles, y la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de cuatro meses para su entrega tras la formalización del contrato.

Desde el Ayuntamiento destacan que la iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que incluye la recuperación de parte de la muralla medieval y la construcción de un centro de interpretación del entorno, actuaciones financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y distribuidos por el Gobierno del Principado de Asturias.

La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, ha subrayado este domingo que se trata de "un salto cualitativo en la forma de contar Avilés y su historia, que permitirá acercar la ciudad histórica tanto a visitantes como a la ciudadanía, de manera innovadora, didáctica y visual, convirtiendo el patrimonio en una experiencia viva y reforzando la identidad de la ciudad".

El proyecto prestará especial atención al realismo de los escenarios y personajes, con asesoramiento histórico y arqueológico, incluyendo información geográfica, urbanística, de vegetación, elementos arquitectónicos, herramientas, animales e indumentaria, con el objetivo de ofrecer una experiencia turística inmersiva y educativa.