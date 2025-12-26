Sekuens concede ayudas a 12 empresas asturianas para proyectos de inversión y consolidación empresarial

Sekuens aprueba subvenciones a doce empresas asturianas que invertirán, en conjunto, más de 1,1 millones - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha concedido 296.049 euros en subvenciones para apoyar los proyectos de doce empresas que acometerán inversiones por 1.116.197 euros. La convocatoria, gestionada por la Agencia Sekuens y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene como objetivo impulsar la inversión productiva y reforzar la competitividad y productividad del tejido empresarial.

Esta línea de ayudas permite financiar la adquisición y mejora de activos materiales tales como terrenos, edificios, instalaciones, maquinaria y equipos; así como de activos inmateriales, entre los que se incluyen aplicaciones informáticas, artículos protegidos por la propiedad industrial o concesiones administrativas, entre otros.

A la convocatoria han concurrido 23 empresas, de las que han resultado beneficiarias doce que prevén crear o mantener, en conjunto, más de 350 empleos. Pertenecen a diferentes sectores como la agroalimentación, la industria maderera, la fabricación de aparatos electrónicos, la mecano-soldadura, la comunicación y publicidad, la ingeniería, la consultoría y contratación geofísica, el comercio y los servicios de copistería e impresión.

Desde el año 2019, Sekuens ha destinado 20,8 millones a apoyar la inversión empresarial, que han beneficiado a 180 empresas. Los proyectos aprobados han contribuido a crear 453 empleos y han movilizado más de 211 millones de inversión en Asturias.