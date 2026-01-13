Sekuens inicia las obras de ampliación del edificio TIC de El Entrego

Visita de Borja Sánchez al CINN - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) ha iniciado las obras del nuevo edificio TIC de El Entrego, una actuación impulsada por el Gobierno del Principado de Asturias para ampliar las infraestructuras científico-tecnológicas del valle del Nalón y facilitar el desarrollo de polos estratégicos de I+D+i.

Esta ampliación dotará de nuevos espacios al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), lo que posibilitará su crecimiento y el desarrollo de proyectos de investigación punteros, como el anunciado recientemente para construir el primer ordenador cuántico íntegramente desarrollado en España, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El nuevo edificio se ubica en terrenos del antiguo pozo Entrego, en una parcela de 5.085 metros cuadrados, anteriormente destinada a aparcamiento. La actuación cuenta con financiación del Instituto de Transición Justa (ITJ) en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Esvedra Obras y Reformas S.L.U., por un importe de 1.593.105 euros (IVA incluido). El nuevo edificio contará con una superficie total construida de 1.284 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. La planta baja se concibe como un espacio diáfano y de gran altura, preparado para albergar equipamientos tecnológicos de elevada complejidad, mientras que la planta superior se destinará a áreas complementarias de apoyo a las actividades científicas y técnicas. El carácter modular del sistema constructivo permitirá, además, la ampliación futura del edificio mediante la incorporación de nuevos pórticos estructurales.

El proyecto incluye también la urbanización de 2.243 metros cuadrados de la parcela, manteniendo el uso de aparcamiento en las zonas no ocupadas por el edificio y mejorando la integración del conjunto en el entorno.

Se espera que las actividades de desarrollo de tecnologías disruptivas y emergentes que albergará esta nueva infraestructura sean complementarias con la actividad que actualmente desarrolla el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).

El centro mixto integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias cuenta con una subvención estatal de siete millones, en el marco de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España, lo que permitirá posicionar a Asturias como referente nacional en tecnologías habilitadoras de la computación cuántica y reforzar su papel en proyectos científico-tecnológicos de alcance estratégico.