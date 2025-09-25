La Semana Blanca en las estaciones de esquí asturianas empezará el 15 de diciembre

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ya ha remitido a los centros educativos las indicaciones para participar en la Semana Blanca 2025-2026. Este programa, que tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva entre el alumnado, arrancará el 15 de diciembre "si las condiciones meteorológicas lo permiten".

La comunidad educativa participante en la Semana Blanca recibirá formación en esquí o snowboard, en grupos de 8 y 6 personas, respectivamente, y contará con la gratuidad del forfait de acceso a las estaciones, según ha explicado el Principado en nota de prensa. Los centros públicos, concertados y de educación especial pueden beneficiarse de este programa, que tiene una duración de uno a cinco días, tanto en temporada baja como en alta.

El Ejecutivo autonómico espera con esta iniciativa contribuir a la formación integral del alumnado a través de la "convivencia, el contacto directo con la naturaleza y la experiencia en un entorno distinto al habitual". "Esta apuesta cobra aún más interés en un año en el que Asturias ha sido designada Región Europea del Deporte y en el que se pone en marcha el proyecto ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza", han agregado.

Los centros interesados podrán formalizar las inscripciones del 1 al 31 de octubre. La Semana Blanca se desarrollará desde el 15 de diciembre al 5 de abril de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.