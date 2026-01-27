La Semana Negra se celebrará este año en el entorno de la playa del Arbeyal

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha confirmado este martes que la edición de este año del festival de Semana Negra se celebrará en el entorno del Arbeyal.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que se han barajado barajaron varias opciones y, finalmente, se optó por el Arbeyal. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por haber podido llegar a un consenso con la organización del certamen.

El edil ha remarcado que este emplazamiento encaja en la política municipal de que las actividades culturales estén distribuidas por los barrios, en este caso al de La Calzada.

Preguntado sobre si será ya una ubicación definitiva, ha apuntado que por el momento van a ver cómo se desarrolla la edición de 2026 y si todo el mundo contento, se contemplará que quede allí para próximos años.

En otro orden de temas, ha apuntado que la Junta de Gobierno de Gijón ha dado el visto bueno a la adjudicación de las obras del nuevo pabellón deportivo de la Calzada, por un importe de algo más de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses y de 72 meses de garantía.

Martínez Salvador ha estimado que las obras puedan estar finalizadas a principios de 2027. El nuevo pabellón de deportes será un edificio adosado al complejo deportivo actual, con una planta sobre rasante y una superficie construida de 1.866 metros cuadrados distribuidos en dos pistas polideportivas de medidas reglamentarias, vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, así como almacenes y una grada con un aforo para 168 personas.

También se han abordado en la Junta de Gobierno ayudas a fachadas pendientes, con lo que el dinero que adeuda el Ayuntamiento se ha reducido a 9.709.329,52 euros.

El edil, asimismo, ha indicado que abonarán en cuanto puedan hacerlo las primas de jubilación voluntarias de 13 empleados municipales jubilados en 2022, con virtud a una resolución judicial, mientras que de años posteriores, con resolución negativa, ha señalado que se ha acordado interponer recurso contra sentencia por vía judicial.

Respecto al Albergue Covadonga, ha señalado que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha aprobado este pasado lunes el proyecto de reforma y se llevará a la próxima Junta de Gobierno la apertura del expediente de la obra.