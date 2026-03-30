Semana Santa en Oviedo: calendario completo de procesiones, horarios y recorridos

Archivo - Procesión del Silencio del martes en Semana Santa en Oviedo 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oviedo se prepara para la Semana Santa con un completo programa de procesiones que ha comenzado este domingo, 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos. La ciudad acogerá celebraciones como La Madrugá, que sale a la medianoche del jueves, o la 'Procesión de la Sagrada Resurrección', el domingo 5 de abril.

Este lunes, la Hermandad de Los Estudiantes traslada la imagen de Nº Padre Jesús de la Sentencia desde la Parroquia de San Francisco Javier hasta la Capilla Universitaria del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La salida será a las 19.30 horas y la llegada está prevista a las 22.30 horas.

El martes, la Real Cofradía del Silencio y la Santa Cruz recorren la zona centro con la procesión de El Silencio, que parte de Santa María la Real de la Corte a las 20.30 horas.

El miércoles se celebra la procesión de El Nazareno, con salida a las 20.00 horas desde la Iglesia de Santo Domingo y recogida en el templo a las 23.30 horas, tras el rezo del Vía Crucis en la plaza de la Catedral.

PROCESIONES JUEVES Y VIERNES SANTO

El Jueves Santo, la procesión de Jesús Cautivo sale de la Basílica de San Juan el Real a las 19.45 horas y llegará al mismo punto sobre las 23.50 horas. Cuenta con 3 pasos: el paso de la Santa Cena, que es llevado por los infantes de Getsemaní, de la hermandad, el paso de Jesús Cautivo y nuestra Señora de la Merced.

El Viernes Santo Oviedo acoge la procesión del Santo Entierro, que parte a las 18.00 horas de la parroquia de San Isidoro y regresa al mismo templo a las 20.30 horas. Lleva cuatro pasos: Morabetinos, Ecce Homo, Yacente y Dolorosa.

Ese mismo día la procesión de La Madrugá sale a la medianoche del jueves desde la Capilla de la Universidad de Oviedo y llegada prevista a las 04.00 horas del Viernes Santo. En la Plaza del Ayuntamiento, y desde uno de sus balcones, es leída la Sentencia de Cristo.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

La Semana Santa llega a su recta final el sábado con la procesión de La Soledad, que sale de la parroquia de San Isidoro a las 10.30 horas y regresa alrededor de las 12.30 horas. Ese mismo día, a las 23.00, la procesión de Resucitado sale la Parroquia Nuestra Señora de Covadonga.

Por último, el Domingo de Resurrección se celebra, como su nombre indica, la procesión de la Sagrada Resurrección, que pone el broche a la Semana Santa en Oviedo a las 13.15 en la Plaza Corrada del Obispo.

CELEBRACIONES EN LA CATEDRAL DE OVIEDO

Además de las procesiones, la Catedral de Oviedo acoge diversas celebraciones religiosas durante la Semana Santa. Entre ellas:

Martes Santo, 31 de marzo, 11.00 horas: Misa Crismal con bendición de los Santos Óleos y renovación de promesas sacerdotales.

Jueves Santo, 2 de abril, 17.00 horas: Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo, 3 de abril, 17.00 horas: Celebración de la Pasión del Señor; al finalizar se mostrará el Santo Sudario.

Sábado Santo, 4 de abril, 21:.00 horas: Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 5 de abril, 12.00 horas: Misa de Pascua con Bendición Papal.