SEO/BirdLife y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncian el incremento de infracciones en la ría de Villaviciosa

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OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies han denunciado el preocupante incremento de las vulneraciones de la normativa de protección en la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (Asturias).

Según han advertido ambas organizaciones, la llegada de la temporada turística ha vuelto a evidenciar "importantes carencias" en la gestión y conservación de este espacio protegido de relevancia internacional, donde se han repetido las invasiones de bañistas y embarcaciones en áreas de acceso restringido, provocando molestias continuas a la fauna local.

Las organizaciones ecologistas han recordado que este enclave cuenta con un extraordinario valor para la migración e invernada de aves, motivo por el cual está incluido en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC), además de formar parte de la Lista Ramsar desde 2011.

Pese a contar con un instrumento de gestión integrado aprobado en 2015, se han vuelto a registrar accesos no autorizados en zonas de alta fragilidad y exclusión náutica, como la ensenada de Misiego y la isla del Bornizal, afectando de forma directa a los hábitats vulnerables.

Asimismo, las entidades han alertado sobre la situación en el entorno del Puerto del Puntal, donde se ha detectado el desarrollo habitual de actividades con motos de agua, las cuales están expresamente prohibidas en toda la ría, tablas de windsurf o paddle surf sin los permisos necesarios.

A este respecto, han criticado que el Servicio de Puertos del Principado de Asturias ha reconocido la ausencia de un servicio permanente de vigilancia, una circunstancia que fomenta la sensación de impunidad y que se ha visto agravada por la retirada de gran parte de los paneles de señalización informativa por parte de la administración del espacio protegido desde el pasado verano.

Por otro lado, han llamado la atención sobre el grave declive de las poblaciones de aves acuáticas invernantes, que han pasado de una media histórica de 4.000 ejemplares a apenas 2.000 individuos durante la última década, registrándose un descenso especialmente acusado entre las aves limícolas como chorlitos, ostreros y zarapitos.

Finalmente, las organizaciones han señalado que la falta de regulación de los niveles de agua ha provocado recientemente el fracaso de la reproducción de la población de cigüeñuela común dentro de la reserva debido a la desecación de los humedales.