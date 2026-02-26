"Que sepan que les vamos a perseguir", advierte Calvo a quienes causan incendios forestales

Archivo - Parque de Bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha recordado este jueves que los sistemas de vigilancia que se han puesto en Asturias en relación a las causas de los incendios forestales están dando buenos resultados y que ya se han formulado cuatro denuncias directas identificando a sospechosos de causar el fuego.

"Que sepan que les vamos a perseguir", ha advertido Calvo en unas declaraciones realizadas este jueves dirigidas a los pirómanos y a todo aquel que cause este tipo de incendios. Ha explicado que el Principado dispone de medios aéreos, de drones y de cámaras que resultan invisibles para los causantes. Ha insistido en que causar un incendio forestal es un delito que puede conlleva penas de cárcel y multas muy importantes. "No hay ninguna posibilidad de justificar este tipo de actuaciones", ha añadido Calvo.

En una línea parecida se ha pronunciado el superior de Calvo, el presidente asturiano Adrián Barbón, quien ha hecho un llamamiento a la sociedad a que avisen ante la mínima sospecha. "Necesitamos la colaboración de todos", ha indicado, en relación a la lucha contra los incendios forestales. También ha añadido Barbón que este año es el que más dinero se destinan a la prevención y lucha contra los incendios forestales en los presupuestos regionales.

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, quien ha querido hacer un llamamiento a la prudencia a toda la sociedad. "Es un riesgo grande para las poblaciones, un riesgo grande para nuestra superficie forestal y para nuestro paraíso natural", ha señalado,.