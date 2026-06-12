El SEPEPA y la Cámara de Comercio de Oviedo organizan 'Fábrica de Futuro', una feria de empleo multisectorial

Presentación de la Feria. - CÁMARA DE COMERCIO

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y la Cámara de Comercio de Oviedo han organizado la feria de empleo multisectorial 'Fábrica de Futuro', un encuentro que se celebrará el próximo miércoles, 17 de junio, en la Fábrica de la Vega en Oviedo.

El evento tiene como principal objetivo conectar a profesionales, personas en búsqueda de empleo y empresas para mostrar cómo la transformación de los sectores tradicionales genera nuevas oportunidades laborales.

La iniciativa, que se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, reunirá a más de 25 empresas con una elevada demanda de talento dentro de los ámbitos del metal, la automoción, la hostelería, el turismo y el transporte.

Además, la cita contará con la implicación de las asociaciones empresariales ASETRA, ASPA, CAR, FEMETAL y OTEA, así como de compañías líderes entre las que se encuentra ALSA.

La organización ha programado más de 50 actividades de carácter práctico y experiencial, tales como talleres de cocina en directo, simuladores de conducción, demostraciones de soldadura y pintura, ponencias, mesas redondas y retos sectoriales.