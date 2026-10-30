El Sepepa cifra en 750 las inserciones laborales facilitadas por el programa InsertAstur

La directora gerente del Sepepa, Begoña López. - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa InsertAstur ha facilitado la inserción laboral de 750 personas y ha atendido a más de 1.500 desempleadas en situación de vulnerabilidad desde el inicio de su actual fase, en noviembre de 2024, según los datos difundidos por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y gestionada por Ingeus, está dirigida principalmente a personas en riesgo de exclusión social, entre ellas perceptoras del salario social básico, del ingreso mínimo vital y de otras prestaciones asistenciales. Esta fase del programa se prolongará hasta noviembre de 2027.

InsertAstur ofrece itinerarios personalizados que combinan orientación laboral, acompañamiento individual, formación, capacitación digital e intermediación con empresas. El objetivo es facilitar el acceso al empleo de personas con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Desde el inicio de esta fase, el programa ha atendido a personas de 78 localidades de 29 concejos asturianos. Cuenta con puntos de atención en municipios como Ibias, Cangas del Narcea, Navia, Valdés, Avilés, Langreo, Mieres, Oviedo, Siero y Gijón.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha explicado que la iniciativa comenzó vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que posteriormente se decidió mantenerla como programa propio, financiado con presupuesto ordinario. López ha destacado su metodología de atención individualizada y su orientación a personas alejadas del mercado laboral.