El Sepepa inaugura un curso de formación dirigido exclusivamente a mujeres que quieran ser soldadoras

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha inaugurado este lunes un curso de formación a medida en la empresa Gonvarri, dirigido exclusivamente a mujeres interesadas en formarse como soldadoras.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, acompañado por la directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha destacado el valor de la propuesta. Gonvarri formará a 13 mujeres y se ha comprometido a contratar al menos a ocho de las que superen con éxito el proceso formativo.

"Queremos ofrecer a las empresas herramientas para formar su propio talento cuando no encuentran perfiles cualificados en el mercado laboral y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de mujeres a sectores productivos muy masculinizados, como el metal", ha resaltado Sánchez.

Este curso se enmarca en los programas de formación con compromiso de contratación que el Sepepa impulsa para adaptar la capacitación a las necesidades reales del tejido productivo. Estos programas cuentan con una financiación de 1,4 millones para el periodo 2024-2025. En el caso concreto de Gonvarri, el Sepepa aporta 29.000 euros.

Además, el Principado pondrá en marcha en los próximos meses un plan piloto dentro del Programa de Integración de Mujeres en el Mercado Laboral Asturiano (PIMMA), dirigido a mujeres mayores de 45 años, uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Esta iniciativa, fruto de un convenio entre el Sepepa y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se orienta a sectores con alta demanda de profesionales y tradicionalmente ocupados por hombres. El objetivo es que al menos 15 de las 42 mujeres participantes consigan un empleo.

Por otro lado, el Sepepa activa este lunes una nueva línea de actuación para mejorar la empleabilidad de las mujeres el medio rural, a la que se destinan más de dos millones para acciones formativas centradas en el desarrollo de competencias digitales. Estas ayudas están dirigidas a empresas de formación y entidades sin ánimo de lucro registradas como colaboradoras del Sepepa, con el objetivo de formar a 4.000 mujeres y reducir la brecha digital.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia y busca dinamizar los concejos rurales, fomentar el emprendimiento y contribuir al desarrollo económico de estas zonas.