El Sepepa pone en marcha 276 cursos de capacitación digital para 3.000 mujeres en paro de concejos rurales

La directora del Sepepa, Begoña López, y el alcalde de Teverga, Adrián Gayo, con las monitorias y el responsable de la empresa formadora en el inicio del curso. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha iniciado el despliegue de un programa de capacitación digital, dirigido de manera prioritaria a mujeres desempleadas de concejos rurales, que permitirá formar en el uso de herramientas informáticas a un máximo de 3.000 personas en 276 cursos durante las próximas semanas.

La directora gerente del organismo, Begoña López, acudió este lunes en Teverga a la inauguración de uno de los cursos, en el que participan once alumnas, y ha animado a inscribirse en estas acciones, subvencionadas por el Principado y gratuitas para las personas matriculadas.

"Formarse es imprescindible para encontrar trabajo y, si hablamos de algo tan práctico como el uso de herramientas informáticas, también es útil para la vida diaria. Nos alegramos mucho de tener la oportunidad de organizar estas acciones", ha explicado.

Las acciones han comenzado esta mañana y se desarrollarán por toda Asturias hasta mayo. Los cursos, que duran entre 30 y 40 horas, capacitan a las personas participantes para la resolución de trámites digitales, el uso de hojas de cálculo, el manejo de procesadores de texto y la edición de imágenes, entre otras materias.

Esta iniciativa, presupuestada en dos millones, es la última de las actuaciones financiadas con fondos europeos NextGeneration, canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que le faltaba por desplegar al Sepepa. Su objetivo es llegar a personas desempleadas, ayudar a reducir las brechas de género e impulsar el emprendimiento y el desarrollo de los concejos con menor población.