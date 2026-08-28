La séptima edición de LINK abrirá sus puertas este sábado en la Fábrica de La Vega

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Circuito de Experiencias Culturales Insólitas (LINK) abrirá finalmente sus puertas al público este sábado, 29 de agosto, en la Fábrica de La Vega de Oviedo, después de que la organización haya dedicado la jornada de este viernes a limpiar y acondicionar el espacio afectado por las fuertes lluvias registradas ayer en la ciudad.

Las intensas precipitaciones han provocado incidencias e inundaciones en distintos puntos de Oviedo y han afectado también a la nave en la que está prevista la celebración de esta edición de LINK. Desde primera hora de este viernes se están desarrollando trabajos de limpieza con el objetivo de que las instalaciones y el recorrido estén preparados para recibir al público.

La organización ha decidido dedicar íntegramente la jornada a estos trabajos de acondicionamiento, con el fin de que los visitantes puedan disfrutar con normalidad de las propuestas artísticas programadas durante el fin de semana.

La séptima edición de LINK reúne diferentes propuestas vinculadas a la creación contemporánea, con tres instalaciones artísticas y cuatro experiencias de realidad extendida firmadas por creadores consolidados y nuevos talentos del arte digital.

LINK es una actividad de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo.