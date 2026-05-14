Seresco crea Serdatia, una filial especializada en datos e inteligencia artificial aplicada

LOgo de la firma Seresco Serdatia. - SERESCO

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Seresco, compañía española especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital, ha creado Serdatia, una nueva empresa centrada en datos e inteligencia artificial (IA) aplicada, con el objetivo de convertir capacidades tecnológicas avanzadas en soluciones de impacto para organizaciones públicas y privadas.

La nueva sociedad, con domicilio social en Oviedo y participada íntegramente por el grupo, nace con el propósito de situar la inteligencia artificial como una capacidad estratégica integrada en procesos críticos, orientada a mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones desde su implantación.

Según ha informado la compañía, Serdatia responde a la necesidad creciente de llevar la IA desde el ámbito experimental a su uso en producción, apostando por modelos basados en datos fiables y plenamente integrados en la operativa diaria. En este sentido, la firma centrará su actividad en la automatización inteligente de procesos, el desarrollo de copilotos de IA para equipos, la preparación y gobierno del dato, así como la industrialización de soluciones escalables en entornos complejos.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, ha destacado que la creación de Serdatia permitirá impulsar la transformación tecnológica y operativa del grupo, apoyándose en capacidades de analítica y automatización sobre una base sólida de gobierno del dato. Asimismo, ha subrayado que la compañía nace con vocación de mercado, más allá del propio grupo.

Por su parte, el CEO de Serdatia, Abel Pacheco, ha señalado que el principal reto de las organizaciones es convertir el potencial de la inteligencia artificial en soluciones integradas capaces de generar resultados reales. En este contexto, ha explicado que la nueva firma busca cerrar esa brecha mediante soluciones robustas, escalables y reutilizables que contribuyan a reducir la complejidad y mejorar la eficiencia.

La creación de Serdatia se enmarca en un contexto de crecimiento del Grupo Seresco, que cerró 2025 con una cifra de negocio de 56,3 millones de euros y un Ebitda ajustado de 10 millones, con un margen del 17%, además de contar con una cartera de proyectos comprometidos de 125 millones de euros para los próximos tres años.

Estos resultados respaldan el Plan Estratégico 2026-2028 del grupo, que apuesta por la especialización y el desarrollo de soluciones de alto valor añadido, situando a Serdatia como una palanca clave para reforzar sus capacidades en gestión de datos e inteligencia artificial aplicada y avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible.