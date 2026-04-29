Seresco eleva su Ebitda un 15% en 2025 hasta los 10 millones y alcanza un margen de rentabilidad del 17%

Archivo - El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez. - SANTI BURGOS - Archivo

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica asturiana Seresco cerró el ejercicio 2025 con un Ebitda ajustado de 10 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior. Con estos resultados, la firma alcanza un margen del 17%, consolidando la mejora de su rentabilidad operativa.

Según ha informado la empresa en un comunicado, la cifra de negocio se situó en 56,3 millones de euros, un 5% más que en 2024. Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por el crecimiento orgánico y la evolución positiva de sus principales líneas de actividad, apoyada en una base estable de más de 3.000 clientes.

Por su parte, el resultado neto de explotación (EBIT) alcanzó los 7,24 millones de euros, un 12,6% más que los 6,4 millones registrados en el ejercicio precedente. La compañía ha destacado que la aplicación de la inteligencia artificial ha actuado como palanca de productividad y calidad en sus servicio.

EXPANSIÓN DE NEGOCIO

De cara al futuro, Seresco refuerza su estabilidad con una cartera de proyectos comprometidos de 125 millones de euros para los próximos tres años. En el ámbito estratégico, durante 2025 la compañía priorizó el crecimiento inorgánico selectivo, destacando la integración de la firma portuguesa F5IT para fortalecer su presencia en el mercado ibérico.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, ha subrayado que estos resultados evidencian el impacto positivo de la especialización de los equipos y la optimización de procesos, consolidando a la firma como "socio tecnológico de referencia".

Los resultados de 2025, según indican desde la compañía, sirven de base para el lanzamiento de su Plan Estratégico 2026-2028. La hoja de ruta de la compañía para este periodo contempla alcanzar una facturación de entre 84 y 92 millones de euros. Este crecimiento se apoyará en una combinación de expansión internacional prudente, disciplina financiera y una estrategia inorgánica que permita mantener la mejora progresiva de los márgenes.