Archivo - Helicóptero del SEPA, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido este domingo una nota de prensa en la que afirma que la prestación del servicio de rescate en todo el territorio asturiano está garantizada mediante contratos de emergencia. Ha anunciado además que un nuevo helicóptero biturbina medicalizado entrará en servicio durante los primeros días de la próxima semana.

Según ha informado el organismo, la retirada de la aeronave que venía prestando esta labor ha respondido a una decisión de la empresa adjudicataria, inmersa en un procedimiento concursal, y todas las intervenciones que han requerido medios aéreos se han atendido con total normalidad sin necesidad de recurrir a recursos de otras administraciones.

Para mantener la operatividad de forma ininterrumpida, desde el pasado 25 de noviembre opera un helicóptero equipado con grúa para búsqueda y salvamento, contratado por emergencia junto a una segunda aeronave destinada principalmente a la extinción de incendios forestales.

Añaden que los bomberos rescatadores del Grupo de Rescate del SEPA ya están formados para operar con este aparato, mientras que el personal médico continúa prestando apoyo sanitario.

El traslado de las personas rescatadas se organiza en coordinación con el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) Asturias, del Servicio de Salud del Principado, de modo que la aeronave lleva habitualmente al paciente hasta la ambulancia de soporte vital básico o avanzado más cercana.

En situaciones de especial gravedad en las que el tiempo resulta decisivo para la vida del afectado, se prevé también, con carácter excepcional, su traslado directo al centro hospitalario.

CONCURSO DESIERTO

Esta contratación de emergencia se produce después de que el lote de aeronaves tripuladas de la licitación publicada en octubre --dotada con más de 20,8 millones de euros para tres años-- haya quedado desierto al no presentarse ninguna oferta.

El SEPA ha explicado que la crisis de uno de los principales operadores de medios aéreos de España, que entró en concurso de acreedores y se retiró de numerosos servicios autonómicos y estatales, redujo la oferta disponible en un sector muy especializado y encareció los precios.

Mientras se tramita una nueva licitación que tendrá en cuenta la evolución de los costes y las condiciones actuales del mercado para facilitar la concurrencia de empresas solventes sin rebajar los requisitos de seguridad ni la capacidad de respuesta, el organismo recurre a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, el SEPA ha agradecido en la citada nota de prensa la profesionalidad, implicación y compromiso de todo el personal que hace posible mantener un servicio de emergencias eficaz para la ciudadanía asturiana.