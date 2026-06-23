El Servicio de Emergencias pide evitar el uso de material pirotécnico ante el riesgo de incendios

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OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido este martes 23 de junio una nota de prensa para hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana ante la necesidad de extremar las precauciones dadas las altas temperaturas y el incremento del riesgo de incendios forestales. Entre otras cuestiones, pide evitar el uso de voladores y material pirotécnico.

Explican que con los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el Principado de Asturias, resulta crucial evitar hacer fuego en zonas no autorizadas, no arrojar colillas de cigarrillos ni basura, y ser precavido con maquinaria y vehículos en zonas forestales.

También es importante informar a las autoridades sobre cualquier foco de incendio y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

De cara a las celebraciones previstas esta noche de San Juan recomiendan actuar con "especial responsabilidad" en torno a las hogueras. Entre otras recomendaciones, piden mantener la distancia de seguridad, evite el uso de materiales inflamables, no ubicar la hoguera cerca de vías públicas, ya que el humo puede ocasionar accidentes.

Así solicitan no colocar hogueras a menos de 50 metros de edificaciones ni a menos de 20 metros de tendidos eléctricos, telefónicos, vehículos u otras instalaciones, así como no sobrepasar, con la pila de materiales a quemar, la altura de 1,50 metros.

Recuerdan desde el SEPA que cuando el Índice de Riesgo de Incendios Forestales (IRIF) es 4 o 5 o cuando este activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) no se podrá realizar ningún tipo de quema. En estos momentos, debido a la ola de calor, desde el pasado sábado, día 20 de junio, se mantiene activado, en fase de alerta, este plan.

Respecto a las altas temperaturas, desde el Sepa reiteran las recomendaciones de autoprotección, especialmente con los colectivos más vulnerables como son las personas mayores y los niños.

También solicitan limitar la exposición al sol, mantengase hidratado, evite hacer ejercicio en las horas centrales del día y utilizar el "sentido común" a la hora de realizar cualquier actividad en el exterior.

"No se olvide de los animales, ni de sus mascotas. En zonas de baño, asegúrese que este permitido, evalúe las condiciones y sus riesgos, no nade solo y en los arenales con servicio de salvamento siga siempre sus indicaciones", añaden.