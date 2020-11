Un servicio de intermediación de Emvisa facilita un alquiler accesible con garantías para el dueño e inquilino

La empresa municipal espera gestionar de 25 a 50 viviendas

GIJÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Gijón, Natalia González (PSOE), ha presentado este lunes el nuevo servicio de intermediación de alquileres de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa), que permite a personas en situación de vulnerabilidad el poder acceder a una vivienda a un precio máximo con garantías también para el arrendatario.

Así lo ha destacado en rueda de prensa en la que se ha presentado este programa, que lleva por nombre 'Xixón Alquila', y en la que ha estado acompañada de la gerente de Emvisa, en la que ha recordado que el parque de viviendas municipal es limitado.

La gerente de Emvisa, por su lado, ha explicado que se trata de un servicio gratuito que media entre personas vulnerables por razones económicas y sociales y arrendatarios.

El objetivo es ampliar el mercado de alquiler de vivienda en Gijón, para lo que buscan movilizar aquellas que estén vacías en el municipio.

Entre las ventajas para el propietario, está el recibir asesoramiento jurídico y técnico, seguro multirriesgo hogar el primer año, certificado de eficiencia energética si no lo tiene, tres meses de renta en caso de impagos y una vez extinguido el contrato, hasta 2.000 euros en caso de desperfectos.

Para el inquilino, la principal ventaja es el acceso a una vivienda, desde el punto de vista económico, ya que no se pagará más de 450 euros.

Además, un técnico de Emvisa visitaría las viviendas y constataría que cumplan con condiciones de habitabilidad. Los contratos serán por cinco años, lo que le daría estabilidad y podrá contar también con asesoramiento jurídico y técnico.

Se incluye la valoración de idoneidad, es decir, para buscar puntos de coincidencia entre inquilino y arrendatario, como pueda ser el caso de tener mascotas.

Asimismo, la vivienda en alquiler debe tener al menos 28 metros cuadrados con condiciones de habitabilidad y estar para entrar a vivir, con todos los suministros dados de alta.

En cuanto al inquilino, debe ser mayor de edad, no superar los ingresos de la unidad de convivencia tres veces el Iprem y debe contar con ingresos mínimos que permita afrontar alquiler. No deberá tener vivienda en régimen de propiedad o usufructo y no podrá tener relación de parentesco, hasta un cuarto grado de consanguinidad entre inquilino y arrendatario

La gerente de Emvisa, asimismo, ha señalado que se empezó hace poco con este servicio, que se puede tramitar telemáticamente por ambas partes.

Aún así, ya se han iniciado algunas intermediaciones y la previsión es que, lanzada esta campaña, puedan gestionar entre 25 y 50 viviendas. Según la gerente, la idea es ir haciéndolo "paso a paso", e ir evaluando el servicio a través de la respuesta por ambas partes.