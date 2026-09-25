El Servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes de Gijón obtiene la acreditación internacional GEDA

Enfermeras del hospital de Cabueñes, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cabueñes se ha convertido en el primer hospital del Norte de España en obtener la acreditación internacional Geriatric Emergency Department Accreditation (GEDA), la certificación que otorga el Colegio Americano de Médicos de Urgencias y Emergencias para reconocer la excelencia en la atención a las personas mayores en los servicios de urgencias.

El distintivo pone en valor el trabajo realizado por el centro para adaptar sus procedimientos, circuitos asistenciales y recursos a las necesidades específicas de una población cada vez más envejecida y con mayor complejidad clínica, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Han resaltado, asimismo, que esta adaptación resulta especialmente relevante en Asturias, la comunidad con mayor índice de envejecimiento del país.

En este sentido, las personas de más de 65 años representan cerca del 40 por ciento de los usuarios del Servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes.

Esta realidad ha impulsado una profunda revisión de los procesos con el objetivo de ofrecer una atención más segura y eficiente, orientada tanto a resolver episodios agudos como a prevenir complicaciones.

Entre las medidas implantadas figuran la evaluación sistemática del riesgo de caídas y de alteraciones conductuales, el fomento del acompañamiento durante la estancia en urgencias, la promoción de la nutrición oral desde la llegada al hospital, la reducción del uso de sondajes urinarios y restricciones físicas, y la conciliación farmacológica de los pacientes en observación.

Estas actuaciones se complementan con mejoras estructurales, como la disponibilidad de ayudas a la movilidad y espacios preparados para garantizar el acceso permanente a alimentos y bebidas.

La obtención de la acreditación ha sido posible gracias a la implicación de profesionales de diferentes disciplinas: medicina, enfermería, geriatría, farmacia hospitalaria y equipos directivos, así como a la creación de protocolos específicos y sistemas de seguimiento mediante indicadores de calidad que permitirán evaluar resultados e incorporar mejoras en el futuro.

La acreditación ha estado promovida por la jefa del Servicio de Urgencias, la doctora María Solís López. Para ello, ha impulsado un grupo de trabajo dentro del área, que ha estado liderado por el doctor Pablo Cuesta y la enfermera Marta Tardón y que ha contado con el apoyo del resto del servicio, geriatría del área, el equipo directivo y la Gerencia del centro.