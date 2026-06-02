El Sespa extiende a la comarca de Avilés el asistente de IA 'Noah' para gestionar citas en atención primaria

Cartel informativo del asistente virtual 'Noah'. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) extenderá a partir de mañana la implantación de 'Noah', el asistente de inteligencia artificial diseñado para la gestión automatizada de citas en atención primaria, a la comarca de Avilés (Área Sanitaria III).

Con esta nueva ampliación, cerca de 150.000 usuarios de diez centros de salud y 15 consultorios periféricos de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco podrán solicitar, modificar o anular sus citas médicas y realizar diversos trámites administrativos a través de este sistema automatizado.

El servicio operará de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del número de teléfono único 984 27 80 00, según ha informado la Consejería de Salud.

La implantación de este asistente virtual comenzó el pasado mes de marzo de forma piloto en el valle del Nalón. Posteriormente, a primeros de mayo, la cobertura se amplió a los concejos de Carreño, Gijón y Villaviciosa, sumando ahora a la comarca avilesina.