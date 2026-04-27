El Sespa hablará con el nuevo sindicato convocante de la huelga médica autonómica para conocer sus peticiones

-La Consejera De Salud, Concepción Saavedra, Presentó Al Nuevo Equipo Sanitario Del Área II (Centro-Suroccidente) A Representantes Municipales De La Zona. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha manifestado que el Servicio de Salud se pondrá en contacto con el sindicato formado por la Plataforma Médicos del Sespa que es el convocante de esta nueva semana de huelga médica que arrancó este lunes. Saavedra ha indicado que el paro está teniendo un seguimiento del 6,01%, una cifra similar a la de huelgas anteriores y que afecta más a los centros sanitarios de mayor tamaño.

"El Comité de huelga se ha formado y por supuesto, el Servicio de Salud les llamará como ocurre en todas las situaciones de huelga para poder hablar con ellos y conocer cuáles son sus planteamientos", dijo la consejera que recordó que recientemente el Principado alcanzó acuerdos con todos los sindicatos asturianos en aquel momento y en parte lo que se ha acordado responde a lo que están solicitando desde este nuevo sindicato.

Entre las reivindicaciones de los facultativos destacan un recorte de la jornada laboral semanal con un total de 35 horas, incluyendo dedicación ordinaria y extraordinaria y que las agendas máximas para los médicos de atención primaria sean de 35 pacientes diarios. La consejera destacó que en el acuerdo firmado con el resto de sindicatos se habla de bajar hasta 38 pacientes, "pero luego para bajar a 35 tampoco es inmediato".

"Tendríamos que ver cuántos médicos tenemos, cuánta enfermería, cómo lo vamos a planificar para que garantizar la atención sanitaria de los asturianos y asturianas. En cuanto a las 35 horas es un tema más relacionado con el estatuto marco, pero estamos a valorar cómo ir modificando la forma de trabajo de los profesionales en salud, porque hay un relevo generacional y tenemos que responder también a las expectativas de esta gente más joven", dijo.

Concepción Saavedra se manifestaba así en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del nuevo equipo sanitario del área II (Centro-Suroccidente) a los representantes municipales de la zona.

La consejera ha indicado que el nuevo mapa sanitario ya es una realidad y ya ha empezado a funcionar como tal funcionar como tal, ya que ya se han nombrado todos los equipos.

"Lo que pretende es que los hospitales más pequeños, más comarcales tengan más servicios, más prestaciones y los profesionales pertenezcan a áreas sanitarias más amplias y a servicios más amplios", dijo la titular de Salud.