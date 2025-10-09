El Sespa llama a unas 75.000 asturianas al año para el cribado de cáncer de mama y obtiene una respuesta del 73%

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra se ha referido este jueves a los datos de los cribados de cáncer de colon y de mama en Asturias. En el caso del cribado de cáncer de mama, ha asegurado que el Servicio de Salud tiene una respuesta del 73% de las mujeres a las cuales llaman para realizarlo.

"Lo hacemos en dos años, la mitad lo hacemos un año, la otra mitad en el segundo año, tenemos unos 75.000 al año de llamadas para que puedan hacer el cribado y realmente, bueno, pues estamos teniendo unos tiempos yo creo que adecuados", dijo.

En lo que se refiere al cáncer de colon ha incidido en que tienen "una peor respuesta". "Ahora debemos estar en un 34% de personas que responden cuando les llamamos al cribado de colon y también los tiempos digamos que son los adecuados, por lo tanto cuando el ministerio nos solicite los datos se los daremos", dijo.