Shinova llega este sábado a Gijón con su gira La Tormenta Perfecta Tour 2026

Shinova. - SHINOVA

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Shinova actuará este sábado en el Teatro de La Laboral de Gijón, dentro de la gira La Tormenta Perfecta Tour 2026, con la que la banda lleva al directo los temas de su último EP homónimo.

El espectáculo trasladará al escenario el universo conceptual del proyecto, incorporando una cuidada puesta en escena que incluirá una sección de cuerdas, detalla el recinto multiusos.

Con La Tormenta Perfecta Tour, Shinova propone al público una experiencia inmersiva y emocional, en la que cada canción funciona como una escena y cada concierto como un relato completo.

Bajo la producción de Erlantz Prieto y Pablo Pulido, la música se convierte en el hilo conductor de un relato donde el pasado y el futuro se cruzan constantemente. El EP es una invitación a descubrir qué queda cuando la realidad se impone y sólo permanece el recuerdo de una historia que pudo haberlo sido todo.

La cita será a las 20.30 horas en el Teatro de la Laboral, en Gijón.