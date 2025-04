"Si no hay respeto, habrá respuesta", advierte el Comité de Empresa de Emulsa al Gobierno local

"No somos privilegiados, somos personas que exigimos condiciones justas", replican a Pintueles

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité de Empresa de Emulsa, Patricia Menéndez, en nombre de la plantilla, ha salido este martes a defenderse de lo que consideran acusaciones "extremadamente graves" por parte de la Presidencia y Gerencia de esta sociedad gijonesa y ante el "grave deterioro del diálogo institucional".

"Si no hay respeto, habrá respuesta", ha avanzado Menéndez, en rueda de prensa en las instalaciones de Emulsa, acompañada de representantes del citado Comité.

En respuesta al presidente de Emulsa, el concejal del PP Rodrigo Pintueles, ha dejado claro que estar de baja no es faltar al trabajo, sino ejercer un derecho amparado por la ley.

Sobre esta cuestión, Menéndez ha apuntado que el absentismo de la citada empresa en 2024 fue de un 12,17 por ciento, a lo que ha señalado que "desde entonces la empresa no ha puesto ningún medio para mejorar la situación".

A mayores, ha incidido en que de 2023 a 2024 se incrementó el número de accidentes dentro de Emulsa sin que se tomara medida alguna, según la presidenta del Comité de Empresa.

Referente a que Pintueles dijera que los trabajadores de Emulsa son unos privilegiados, le ha afeado que "se falta respeto a una plantilla que se levanta de madrugada, trabaja fines de semana, en festivos y afronta trabajos muy duros, a menudo insalubres y físicamente exigentes".

Por ello, ha considerado que comparar sueldos sin mencionar riesgos, turnos, nocturnidad o desgaste físico es "manipular la realidad". "No somos privilegiados, somos personas que exigimos condiciones justas", ha asegurado.

Ha hecho mención, asimismo, a las privatizaciones "encubiertas" en desratización y lavado de contenedores. En el primer caso, ha afirmado que no se tomaron las medidas adecuadas con referencia a la formación y a las condiciones que se dan para este puesto.

Es más, ha apuntado que no les consta que se estén tomando las medidas adecuadas para que no haya que volver hacer contrataciones externas. De hecho, ha asegurado que el coste de externalización es superior al de tener un operario fijo todo el año.

En el caso del lavado de contenedores, Menéndez ha sostenido que sí podía haberse aplicado una movilidad temporal para cubrir bajas por enfermedad, "pero no se hizo, se optó por la externalización directa", ha recalcado.

Dicho esto, ha precisado que, desde 2024, el verdadero problema no es la plantilla, sino la maquinaria, ya que los nuevos camiones adquiridos por la empresa no son compatibles con los contenedores. Solo un camión, el 480, funciona correctamente, mientras que el resto rompe la tapa del contenedor al lavar.

Por otro lado, ha remarcado, sobre las demandas judiciales presentadas por trabajadores, que se presentan porque "en ningún momento hay un diálogo, ni con los trabajadores ni con la parte social para su resolución".

Se ha negado, por otra parte, que el Comité de Empresa no quiera negociar el convenio colectivo. "No solo es falso que no queremos negociar, sino que lo hemos solicitado por escrito", ha sostenido.

"Necesitamos una mediación externa y una auditoría para la relación de puestos de trabajo, para ajustarla a la realidad", ha agregado Menéndez, quien se ha quejado de que "no hay voluntad de diálogo" por parte de la empresa.

En cuanto a las acusaciones de "farsa sindical", ha reivindicado que el Comité de Empresa está "unido" y que las decisiones se toman "de forma colectiva".

"No hay estrategia partidista de ningún tipo", ha insistido. "Hay una defensa común del empleo, del servicio público y de los derechos laborales", ha añadido.

Unido a ello, ha recalcado que, sobre la manifestación llevada a cabo por la plantilla, que "no se puede ridiculizar la lucha obrera por el sueldo que tenga quien la ejerce". "Defender derechos no es una impostura, es una obligación", ha señalado Menéndez.

"No somos responsables de una mala gestión de recursos humanos. No somos responsables de las compras de camiones inservibles", ha llamado la atención la presidenta del Comité de Empresa, quien ha advertido de que no son responsables "de la falta de previsión".