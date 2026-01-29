"Si puede ser este año, mejor", apunta Martínez Salvador sobre la licitación de obras del hospital Cabueñes

Archivo - Obras de ampliación del hospital de Cabueñes, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha celebrado el anuncio del Principado de que para el próximo mes de marzo estiman tener listo el proyecto base de las nuevas obras de ampliación del hospital de Cabueñes.

"Ojalá sea cierto", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

"No tenemos por qué pensar que no va a ser así", ha agregado el edil, quien ha remarcado que son conscientes de que es un proyecto "complejo".

A este respecto, ha insistido en que es un proyecto de un volumen económico "muy importante", a lo que ha apuntado que tiene que hacerse "bien", porque si no puede dar problemas como en el pasado, con alusión al anterior contrato.

Con todo, ha indicado que si finalmente se tiene en marzo el proyecto base, esperan que se pueda licitar pronto, "lo antes posible". "Si puede ser este año, mejor", ha añadido Martínez salvador, quien ha mostrado su deseo a que las obras del hospital estén otra vez se reanuden. "Obviamente, de momento es una esperanza, pero no es una certeza", ha matizado el concejal.