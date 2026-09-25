Sidoro Villa gana el Premio Xosefa Xovellanos de novela en asturiano con 'Camín de Meri'

Sidoro Villa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor e ilustrador Sidoro Villa Costales ha ganado la 47ª edición del Premio Xosefa Xovellanos de novela en asturiano, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, con Camín de Meri, obra presentada al certamen bajo el seudónimo 'Pueyes'.

El jurado ha valorado especialmente que se trata de "una obra entretenida y equilibrada" que, con la memoria como hilo conductor, recorre distintos momentos de la vida de su protagonista, desde la posguerra hasta la actualidad.

El Premio Xosefa Xovellanos, uno de los principales reconocimientos a la creación literaria en asturiano, está dotado con 6.000 euros, un trofeo y la publicación de la obra ganadora.

El jurado de esta edición lo ha presidido Antón García Fernández, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, y lo han formado Natalia González Menéndez, Marina Pangua Cuesta -ganadora de la edición anterior-, Gonzalo Llamedo Pandiella, María Cueto Fernández y María Ángeles García Rodríguez.

Villa Costales es maestro de Primaria jubilado, escritor e ilustrador y cuenta con una trayectoria literaria en asturiano que se extiende a lo largo de más de dos décadas. Su obra abarca la poesía y la narrativa para el público infantil, juvenil y adulto, además de colaboraciones en revistas, antologías y medios de comunicación. Entre sus títulos más recientes se encuentran A estaya (2016), Tres beyuços (2019), Pliegos de llercia (2021), El fervinchu (2021), Tres pates pa un tayuelu (2024) y Dípteros (2025). En 2020 ya había obtenido el Premio Xosefa Xovellanos con El fervinchu.