Sidra de Asturias hará entrega, en Gijón, de los Certificados Oro a negocios hosteleros

Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias. - DOP SIDRA DE ASTURIAS

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias reconocerá, por primera vez, a los restaurantes y sidrerías que estén cuidando dos de los tipos de sidra que amparan: la sidra natural espumosa y la sidra natural filtrada (de nueva expresión).

Según una nota de prensa de la DOP, se pretende motivar así a los establecimientos de hostelería de la región a crear cartas específicas que incluyan estas sidras amparadas por la marca de calidad.

El evento, en el que se podrá probar sidra natural filtrada y espumosa, maridadas con ostras y quesos asturianos, tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, a las 19.00 horas, en la iglesia de la Laboral, en Gijón.

Asimismo, los únicos requisitos concretos que deben cumplir los establecimientos a los que se les conceda el certificado ORO 2026 son: tener al menos tres sidras en la carta entre sidras naturales espumosas y naturales filtradas con Denominación de Origen Sidra de Asturias y, entre estas, deben coexistir al menos dos llagares diferentes.

Además de ello, estas deberán aparecer juntas y en un apartado destacado y diferencial, que no dé lugar a confusión con otros vinos o bebidas.

La organización crea los Certificados Oro para reconocer a aquellos negocios hosteleros que cuiden en sus cartas de bebidas estos productos.

"Creemos que ha llegado el momento de defender con orgullo lo nuestro, dándole prioridad y diferenciándolo del resto de referencias de una carta de vinos", han remarcado desde el Consejo Regulador.

Al tiempo, han insistido en que el objetivo es "potenciar, prescribir y fomentar el consumo de sidras naturales espumosas y filtradas con Denominación de Origen Protegida".

Las sidras naturales espumosas y las sidras naturales filtradas con Denominación de Origen Protegida han demostrado ser "muy versátiles y armonizar muy bien con numerosos platos, tanto de la cocina tradicional como creativa", han asegurado.