'Siente Xixón', que potencia la música local en vivo, sigue paralizado por la denuncia de una asociación

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Siente Xixón', que potencia la música en vivo en distintos locales de la ciudad, continúa paralizado por la denuncia presentado por la asociación 'Asturias de noche'. Al estar judicializado, el Ayuntamiento de Gijón no ha activado la convocatoria de este año hasta que exista una resolución. No obstante, la idea que hay en el consistorio es sacarlo adelante.

'Siente Xixón' nació en 2018 en la ciudad. El Ayuntamiento ha pretendido con la iniciativa conseguir el fomento de la actividad artística con especial interés en creadores locales, el acceso de la ciudadanía, el interés por el consumo cultural y la consolidación da artistas.

A lo largo de seis años se fueron desarrollando las correspondientes ediciones, todas con sus convocatorias, pendientes de la aprobación del consistorio. La sexta convocatoria y, de momento, última tuvo lugar el pasado 2024, buscando proporcionar amparo a las actuaciones en vivo en la ciudad. Existía un plazo de solicitudes y luego se aprobaban las que cumplían. Se desarrollaba a partir de marzo.

'Siente Xixón' es una iniciativa del Ayuntamiento para favorecer a los músicos locales, exhibir su talento y a su vez, compatibilizar la actividad cultural con la oferta hostelera, según información recogida municipal. Esta iniciativa complementaba además el programa municipal 'Arte en la Calle', que desde hace tres décadas muestra cada verano el talento de músicos, bailarines, actores y representantes del folclore local.

De manera general, el programa se enfoca a todo tipo de expresiones artísticas que se desarrollen con elementos analógicos o digitales de pequeño formato en directo.

Sin embargo, este año 2025 el programa se ha paralizado y no se ha podido desarrollar la convocatoria correspondiente. Los locales interesados, por el momento, no cuentan con cobertura alguna y no tendrán conciertos ni actuaciones.

La asociación 'Asturias de noche' decidió en octubre de 2024 acudir a los tribunales con un contencioso administrativo frente a las bases de 'Siente Xixón' al entender que la iniciativa favorecía que establecimientos de hostelería que carecían de licencia pudiesen celebrar conciertos y eventos sin las condiciones mínimas de insonorización y seguridad. Los integrantes de esta asociación consideran que se está cometiendo un agravio contra los que sí tienen la correspondiente licencia.

El gerente de la empresa municipal Divertia, Fernando Losada, ha explicado a Europa Press, que la intención es la de sacar unas bases de acuerdo con la decisión que adopte el juzgado, un fallo que se espera que sea pronto.

"Esperamos sacar unas bases acomodadas a la resolución judicial que estamos esperando", ha indicado. No cree Losada que exista un agravio o competencia desleal entre locales, dada que las actuaciones que se proyectan e refiere a horarios diferentes. 'Siente Xixón' está pensado más para el medio día o la tarde noche, pero nunca interferiría con discotecas, dado que no van más allá de la media noche.

Losada, además ha querido además destacar que el programa 'Siente Xixón' es del agrado del público y que con el mismo se persigue ayudar a los locales y a los músicos asturianos. Cuenta además, con el acuerdo de la Federación de Asocicaciones de Vecinos de Gijón.

NACE UNA NUEVA PLATAFORMA

Sin embargo, la posición de 'Asturias de noche' no es compartida y ha nacido una asociación en contra de sus planteamientos, que reclama que programas como 'Siente Xixón' puedan desarrollarse con normalidad.

Se trata de 'Unidos por la Cultura Asturiana: Hostelería y Artistas en Defensa de la Música en Vivo'. Están recogiendo estos días distintas firmas en diferentes locales para "proteger y promover la música en directo", garantizando "acuerdos justos" entre locales y artistas.

Buscan que el sector se una y lamentan el daño que consideran que la denuncia está causando a negocios y artistas. "Tanto los locales de hostelería como los artistas necesitamos trabajar juntos para defender nuestro espacio y derechos", reclaman.

De momento están recogiendo firmas en distintos locales, para impulsar el directo en los locales y dignificar al sector. No solamente están recogiendo firmas en Gijón, sino también en otros puntos de Asturias, como Langreo.