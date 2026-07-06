Siero abre las inscripciones para la cuarta edición del Trail Siero, que se celebrará el 8 de noviembre

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, junto a Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero. - SIERO

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición del Trail Siero, que se celebrará el próximo 8 de noviembre con salida y meta en el entorno de la Plaza Cubierta de La Pola. La prueba contará con tres recorridos y un máximo de 708 participantes entre todas las modalidades.

Según ha informado el Consistorio, el Trail Siero volverá a ofrecer un recorrido de 25 kilómetros, que también podrá disputarse por relevos; un Trail Corto de 11,5 kilómetros; y una modalidad no competitiva de Andarines, de 8,5 kilómetros.

El recorrido atravesará distintos puntos del concejo, entre ellos El Rebollal, Samartino, Careses, Ordiales, Peña Careses, La Loma y el Cerro Gavio.

La organización ha fijado un límite de 250 participantes para el Trail Siero, 54 equipos en la modalidad de relevos (108 corredores), 300 plazas para el Trail Corto y 50 para Andarines. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, salvo que se complete el cupo antes de esa fecha.

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, ha animado a participar en una prueba que ha definido como "ya consolidada en el calendario deportivo del concejo" y que permite "disfrutar del deporte y, al mismo tiempo, conocer una parte importante de la zona rural de Siero".

Asimismo, ha destacado la variedad de modalidades disponibles, con opciones tanto para corredores experimentados como para quienes desean iniciarse en las carreras de montaña o disfrutar de una jornada de actividad física en la naturaleza.