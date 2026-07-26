Siero acoge entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre un campamento tecnológico gratuito para jóvenes de 10 a 16 años

Cartel del campamento. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Cubierta de Pola de Siero acogerá del 31 de agosto al 4 de septiembre el Campamento Tecnológico Siero 4STEAM, un evento con carácter gratuito dirigido a un centenar de jóvenes de entre 10 y 16 años.

El programa combina actividades de robótica, impresión 3D, programación, creatividad y trabajo en equipo. Además, según se ha detallado en el cartel anunciador, la oferta incluye corte láser, talleres y experiencias STEAM, ocio tecnológico con tecnologías como realidad virtual, así como una exposición pública para la presentación de los proyectos desarrollados por los asistentes.

Las actividades se desarrollarán en horario de 9.00 a 14.00 horas, si bien la organización ha dispuesto un servicio de madrugadores de 8.00 a 9.00 horas y la opción de recogida tardía entre las 14.00 y las 15.00 horas. El campamento dispondrá de monitores especializados para la atención de los participantes. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 27 de julio, a las 9.00 horas, a través de la página web municipal.