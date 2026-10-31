Siero adjudica por 737.000 euros la segunda fase del saneamiento de Limanes

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado por 737.326,01 euros las obras de la segunda fase del saneamiento de la parroquia de Limanes, que permitirán dotar de este servicio al núcleo de Vallín. La actuación tiene un plazo de ejecución de seis meses y dará cobertura a más de 40 viviendas que actualmente carecen de red de saneamiento.

El proyecto contempla la instalación de 2.503 metros de colector, 93 pozos de registro y 43 acometidas domiciliarias. También incluye los trabajos de movimiento de tierras, reposición de pavimentos y caminos afectados, así como la restauración de cierres de fincas, cunetas y otros elementos.

Esta segunda fase representa aproximadamente el 18% de la longitud prevista en el proyecto integral de saneamiento de Limanes, que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros y está diseñado para dar servicio a unos 500 habitantes. La primera fase se ejecutó en 2024 con una inversión de 301.080,95 euros y permitió conectar los vertidos de la zona norte de la parroquia con la red municipal existente en Castañera, en Granda.

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, señaló que el objetivo municipal es "continuar llevando el saneamiento a todo el concejo". Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez Morán, indicó que la inversión acumulada en esta materia alcanzará los 33,48 millones de euros en el conjunto de Siero, sumando las actuaciones previstas para este ejercicio, y permitirá dar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas.

El Ayuntamiento prevé invertir más de 5,7 millones de euros en seis actuaciones de saneamiento durante 2026. Para 2027, el presupuesto municipal contempla otros 3.525.920 euros destinados también a seis intervenciones.