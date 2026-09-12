Siero autoriza la construcción de 58 viviendas en dos promociones en Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán - SIERO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado dos licencias de obra para la construcción de un total de 58 viviendas en Lugones, según han informado el alcalde, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán.

Una de las licencias permitirá construir 49 viviendas de Protección Concertada en una parcela de 1.576,16 metros cuadrados del ámbito 3A de Lugones. La promoción contará con tres viviendas de un dormitorio, 26 de dos y 20 de tres, además de 57 plazas de garaje para coches, tres para motocicletas y 49 trasteros. El presupuesto de ejecución material asciende a 4,5 millones de euros.

La segunda licencia corresponde a un edificio de nueve viviendas y un local comercial en la calle Puerto Anglirú, sobre una parcela de 163,62 metros cuadrados. El inmueble contará con un local de 47,44 metros cuadrados y tendrá un presupuesto de ejecución material de 575.000 euros.