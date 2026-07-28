Siero celebra una nueva edición de su Seminario de Improvisación dedicado a Miles Davis

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos junto a la edil de Cultura, Mercedes Rodríguez, técnica municipal, visitando una de las aulas del XXIII Seminario de Improvisación de Siero. - SIERO

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música de Pola de Siero acoge hasta el próximo 31 de julio la XXIII edición del Seminario de Improvisación de Siero (SEIM), que este año se celebra bajo el título 'Miles Davis: 100 años mirando hacia delante', con motivo del centenario del nacimiento del músico estadounidense.

El seminario reúne a estudiantes a partir de 14 años procedentes de escuelas de música y conservatorios, así como a músicos aficionados y profesionales interesados en iniciarse o profundizar en la práctica de la música improvisada. La formación incluye clases instrumentales, trabajo en grupos y clases magistrales impartidas por un equipo docente integrado por Xan Campos, Ricardo Formoso, David Puime, Mónica Acevedo, Horacio García y Marco Martínez.

De forma paralela, la Fundación Municipal de Cultura organiza desde este martes y hasta el jueves una nueva edición de Siero Jazz, con conciertos y jam sessions gratuitos en el parque Alfonso X de Pola de Siero, mientras que el viernes el Teatro Auditorio de Siero acogerá el concierto de clausura a cargo del alumnado del seminario.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, ha destacado que el seminario recibe cada año participantes llegados de distintos puntos de España y ha señalado que muchos de ellos repiten en sucesivas ediciones, lo que, a su juicio, refleja la consolidación de esta cita formativa. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a asistir a los conciertos programados durante estos días.