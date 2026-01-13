Siero concluye la reforma de los baños de la primera planta del CP Santa Bárbara de Lugones

Visita del alcalde de Siero, Ángel García, al CP Santa Bárbara de Lugones. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha concluido las obras de reforma de los baños de la primera planta del CP Santa Bárbara de Lugones, que han contado con un presupuesto de 69.738 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

"Esta reforma no ha sido una simple reparación, sino una actuación completa. El resultado sigue la línea de las renovaciones de otros baños del centro, con un enfoque funcional y estético adaptado a los niños, garantizando durabilidad y confort", ha destacado el alcalde, Ángel García, durante su visita al centro.

Los trabajos han permitido adecuar los aseos a la edad del alumnado que los utiliza actualmente, incorporando además un baño accesible en el espacio disponible. Para ello, se ha modificado la distribución existente para los aseos de niños y niñas y profesorado.

El nuevo aseo para los niños no dispone de urinarios de pared, ya que la edad de los usuarios admite su eliminación. La distribución del aseo de niñas se mantiene tal y como se encontraba anteriormente. En total se ha actuado sobre 31,70 metros cuadrados.

Para la ejecución de las obras se han levantado las carpinterías y aparatos sanitarios, así como el picado de todos los alicatados y pavimentos existentes. Igualmente se han demolido todas las divisiones de las cabinas de los inodoros y la separación entre aseo de niños y profesorado. Se ha colocado nuevas puertas de acceso a los aseos y se han sustituido las ventanas existentes por otras de las mismas dimensiones, fabricadas en aluminio.

Además, se han instalado sanitarios de porcelana, lavabos con griferías monomando y urinarios con fluxor en los aseos de niños y niñas, todos ellos adaptados a los parámetros aptos para las edades de los usuarios de los aseos.

Por último, se ha reformado completamente la instalación de fontanería hasta el punto de enganche con la instalación existente y se ha ejecutado una nueva evacuación de PVC para todos los aparatos instalados hasta conectar con las bajantes existentes.

Las obras incluyen también un nuevo termo eléctrico, ajustes en la iluminación existente para adecuarla a la nueva distribución y la instalación de un sistema de extracción para la renovación del aire.