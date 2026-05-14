Siero cuenta desde esta semana con tres puntos limpios de proximidad instalados por Cogersa

Sonia Lago - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Siero, Sonia Lago, ha anunciado este jueves que Siero cuenta desde esta semana con tres puntos limpios de proximidad instalados por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

Se trata de grandes contenedores con diferentes compartimentos, diseñados para almacenar temporalmente hasta once tipos de residuos distintos, entre ellos pequeños electrodomésticos, textiles y residuos potencialmente tóxicos o peligrosos generados en los hogares.

Estos nuevos equipamientos se han ubicado en Viella, en el entorno del centro sociocultural; en Santa Marta Carbayín, junto a la estación de tren; y en Santiago de Arenas, en la barriada, junto a las baterías de contenedores soterrados.

Lago explicó que con esta medida pretenden facilitar el reciclaje en la zona rural. Entre los residuos que pueden depositarse se encuentran tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y lámparas LED, pilas y baterías, discos compactos, cartuchos de tinta y tóner, radiografías, ropa usada, aerosoles, aceite de cocina usado (dentro de un envase de plástico), así como pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.