Siero destina 1,8 millones al Servicio de Ayuda a Domicilio, que atiende a 300 usuarios

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. - SIERO

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha anunciado este martes que destinará 1.833.880 euros anuales al contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación que atiende actualmente a 300 usuarios y que se presta los 365 días del año.

Lo han hecho el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, en una rueda de prensa sobre el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Durante su intervención, el regidor ha destacado que el SAD "ha mejorado de manera muy sustancial" con la nueva empresa adjudicataria que comenzó a prestar el servicio el pasado año.

García ha explicado además que el Servicio de Ayuda a Domicilio se desarrolla mediante una encomienda de gestión del Principado y ha señalado que el Ayuntamiento decidió incrementar el importe abonado por hora para mejorar la prestación. "Lo que hemos hecho ha sido aumentar el importe que se paga por hora. La consejería abona 22,50 euros por hora y nosotros pagamos a la empresa 24,13 euros. Era la manera de mejorar la prestación del servicio", afirmó.

Por su parte, Fernández ah detallado que entre las prestaciones incluidas en el SAD figuran "la atención a las necesidades básicas de los usuarios, tales como aseo personal, cambios posturales, tareas de limpieza, supervisión de la medicación, control de la alimentación y acompañamiento en gestiones o actividades de ocio dentro del domicilio".

Según ha indicado el alcalde, el actual contrato mantiene las mejoras incorporadas respecto al suscrito en 2022. El presupuesto del servicio aumentó entonces en 320.000 euros y el precio por hora se ha incrementado un 20,45% en comparación con hace cuatro años.

Este incremento también ha permitido ampliar el número de horas prestadas y de trabajadores adscritos al servicio, al pasar de 74.000 horas anuales cubiertas por 53 trabajadores en 2022 a 76.000 horas atendidas por 64 trabajadores en 2026