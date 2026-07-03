Siero entrega su Medalla de Oro a José Manuel García Suárez

El alcalde de Siero, Ángel García; el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo; la presidenta de FADE, María Calvo; y el galardonado, José Manuel García Suárez. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha impuesto la Medalla de Oro del concejo al fundador de Grúas Roxu, José Manuel García Suárez, en un acto celebrado este viernes en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. La distinción, promovida por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ha reconocido la trayectoria empresarial, la capacidad emprendedora y la vinculación con el municipio del galardonado.

La ceremonia ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, así como de representantes del ámbito institucional, empresarial y social del Principado de Asturias. La concesión de esta Medalla de Oro fue aprobada previamente por el Pleno municipal el pasado 30 de abril, destacando el compromiso de García Suárez con el desarrollo económico y social del concejo.

José Manuel García Suárez fundó Grúas Roxu en 1979 en la localidad de Meres. La empresa, que comenzó su actividad dedicada a la elevación, se ha diversificado hacia sectores como el transporte especial, la maquinaria, las plataformas aéreas y el ámbito eólico. En la actualidad, el grupo cuenta con más de 300 trabajadores, en su mayoría residentes en el municipio de Siero.

La trayectoria del fundador también ha estado vinculada a la formación del sector mediante la creación de la Escuela Europea de Maquinaria, con sede en Siero. Asimismo, García Suárez ha presidido la Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de Grúas de Servicio Público (Anagrual) y ha formado parte de distintas asociaciones empresariales de ámbito nacional.

Con este reconocimiento, se convierte en la quinta persona o entidad en recibir la Medalla de Oro del Concejo de Siero, tras las otorgadas en años anteriores a Jesús Suárez Cueva, Jesús Sáenz de Miera y Zapico, Manuel Antonio Fernández Álvarez y el Regimiento de Infantería 'Príncipe' número 3.