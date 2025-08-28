Siero implanta un bono mensual de 30 euros para aparcar ilimitadamente en dos parkings disuasorios de pago

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves en el Pleno ordinario de agosto la modificación de la ordenanza fiscal y reguladora de los estacionamientos limitados en superficie, conocida como Zona Azul, que incluye la puesta en marcha de un bono mensual de 30 euros para estacionar de manera ilimitada en los dos aparcamientos disuasorios de pago ubicados en Pola de Siero Este y en la calle Santa Isabel de Lugones.

El alcalde, Ángel García, y la concejala de Comercio, Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, presentaronen en rueda de prensa los cambios, entre los que también destaca la gratuidad de los primeros treinta minutos para todos los usuarios, una medida pionera en Asturias. Tras los primeros 30 minutos gratuitos, la tarifa por hora será de 0,90 euros.

En concreto, se regulan 40 nuevas plazas en la calle Maestro Martín Galache, junto al Centro de Salud de Pola de Siero, 164 plazas en el aparcamiento de Siero Este (antigua Casa Mori) y 151 en el aparcamiento de la calle Santa Isabel de Lugones. Estos dos últimos serán los únicos disuasorios de pago donde se podrá aplicar el bono mensual o el pago único diario de 1,5 euros. El resto de aparcamientos disuasorios mantendrán la zona blanca, es decir, sin coste.

En respuesta a las críticas de otros grupos municipales, el alcalde resaltó la creación de 1.304 nuevas plazas de aparcamiento desde su llegada al Gobierno local, sumadas a las 973 plazas reguladas actualmente en la Zona Azul, incluyendo las nuevas plazas aprobadas este jueves. Entre los proyectos en marcha destacó la habilitación de aparcamientos en el antiguo Matadero de Pola de Siero y la adquisición de un nuevo parking en Lugones.

La ordenanza regula el estacionamiento en varias vías de Pola de Siero, como las calles Alcalde Parrondo, Florencio Rodríguez, Eria del Hospital, Falo Moro, Ildefonso Sánchez del Río, Pedro Vigil, Ramón y Cajal, Valeriano León, Marquesa de Canillejas, Pacita Vigil, Plaza Pablo Iglesias, Maestro Martín Galache y el aparcamiento disuasorio de Siero Este.

En Lugones, las zonas reguladas abarcan la Avenida de Oviedo, Avenida de Gijón, calles Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Leandro Domínguez, Monte Arapio, Avenida José Tartiere y el aparcamiento disuasorio de Santa Isabel.

La modificación, según destacan desde el Consistorio, busca mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a las zonas comerciales, promoviendo un sistema de aparcamiento más flexible y económico para los usuarios del concejo.