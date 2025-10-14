Siero inicia las obras de ajardinamiento del entorno de la senda peatonal entre Lugones y La Fresneda

Visita del alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, a los trabajos de ajardinamiento. - AYTO. SIERO

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de ajardinamiento del entorno de la senda peatonal y ciclista que conecta Lugones con La Fresneda, en su tramo final bajo la autovía A-66. La actuación cuenta con un presupuesto de 49.998,79 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, han visitado los trabajos, que contemplan la mejora paisajística de una superficie total de 4.400 metros cuadrados mediante el extendido de una capa de 15 centímetros de tierra vegetal, la siembra de césped y la plantación de 30 árboles autóctonos -11 abedules y 19 robles-, incluyendo el entutorado para garantizar su correcto desarrollo.

Durante la visita, el alcalde ha recordado que esta intervención complementa la obra completa de la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, que supuso una inversión de 3.901.558,80 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation. La senda, de carácter mixto, abarca 800,71 metros entre la glorieta de El Castro y el Centro Comercial Azabache.

García ha explicado que "cuando inauguramos la senda, ya se adelantó que la intención era acondicionar esta parcela de titularidad municipal y destinarla a zona ajardinada", con el objetivo de ofrecer un espacio verde de esparcimiento para los vecinos. Asimismo, ha señalado que la actuación forma parte de una estrategia más amplia en el entorno de La Fresneda, que incluye la incorporación de carriles bici, la mejora de zonas verdes y conexiones peatonales.

El regidor ha subrayado que este proyecto responde a un compromiso incluido en los presupuestos municipales de 2025 con la Plataforma Vecinal de La Fresneda. En ese sentido, ha recordado también el reciente inicio de las obras de una rampa accesible en la Plaza Central de la urbanización. "Poco a poco cumplimos con los compromisos adquiridos con la plataforma", ha afirmado.