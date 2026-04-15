Siero instalará un 'huevo gigante' de 3 metros en La Pola: El alcalde invita a artesanas a pintarlo

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado la instalación de un huevo gigante de entre dos y tres metros en el Parque Alfonso X El Sabio de la Pola, a la altura de donde se instala el mercado de Güevos Pintos.

En rueda de prensa, el primer edil ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que, en colaboración con las artesanas que voluntariamente quieran participar, ellas pinten una parte del huevo que quede ahí expuesto.

Por otro lado, García ha explicado los detalles de un convenio firmado con Adif para la supresión de pasos a nivel en el municipio. De los 18 pasos a nivel que tiene el concejo, se suprimirán 13, siendo la actuación más destacada, por el volumen de tráfico que soporta, la eliminación del paso a nivel de El Bayu.

Finalmente, el alcalde se refirió a la plaza del nuevo Comisario para la Policía Local toda vez que hoy ha finalizado el plazo de exposición pública de la modificación de crédito que dota económicamente el puesto. Una vez concluido este trámite administrativo, se enviará la publicación al BOPA y al BOE. El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente de dicha publicación. García ha explicado que con la llegada del nuevo mando, espera que "mejore el funcionamiento de la Policía Local".