De la bendición a la verbena: así será el martes de Güevos Pintos en Pola de Siero

Güevos pintos. - TURISMO ASTURIAS

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pola de Siero celebra este martes, 7 de abril, la tradicional Fiesta de los Güevos Pintos, declarada de interés turístico y festivo local en el concejo. La jornada contará con la bendición de los huevos decorados, desfiles y actuaciones folclóricas, tras varios días de actividades previas en el Mercáu Polesu.

La tradición de los güevos pintos, vinculada al folclore local y al fin de la Cuaresma, convierte cada año a Pola de Siero en uno de los principales puntos festivos de Asturias durante la Pascua.

La jornada festiva arrancará a las 09.30 horas con la alborada a cargo de gaitas y tambor. A las 11.00 horas se celebrará el desfile de cabezudos, seguido, a las 12.00, de la bendición de los güevos pintos a cargo del párroco Fermín Riaño. A continuación, tendrá lugar el tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, organizado por los Amigos del Roble en la plaza del Ayuntamiento.

Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar la novedad de esta edición: la recuperación del desfile, desde la calle Ramón y Cajal hasta la plaza, donde se bailará la tradicional Danza Prima. La fiesta concluirá a las 21.00 horas con verbena en la calle Alcalde Parrondo, amenizada por la orquesta Olympus.