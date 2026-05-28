Siero invierte 40.000 euros en 28 nuevas soleras y anclajes para contenedores en la zona rural

Siero: el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago. - SIERO

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ejecutará nuevas bases para contenedores aéreos de residuos y sujeta-contenedores, tanto de fracción resto como de reciclaje. En total, se llevarán a cabo 28 soleras y se instalarán 14 anclajes en 22 localizaciones diferentes, distribuidas en 12 parroquias distintas de la zona rural.

Así lo han anunciado este jueves el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago, en una rueda de prensa, en la que han señalado que la actuación cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

"El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad, la eficiencia del servicio de recogida y las condiciones higiénicas en las zonas de depósito". Actualmente, Siero dispone de aproximadamente 1.800 ubicaciones de contenedores de fracción resto y cerca de 200 baterías de contenedores de reciclaje repartidas por todo el concejo.

El proyecto prevé la ejecución de soleras de hormigón sobre una base de zahorra artificial, que permitirán una fijación más estable y segura de los contenedores. En algunas de las ubicaciones, también se instalarán elementos metálicos sujeta-contenedores, especialmente diseñados para contenedores de 800 litros de fracción resto.

Además de la ejecución de las bases, el contrato incluye en algunos de estos 28 puntos trabajos de desbroce y pequeñas excavaciones, adaptando el terreno para asegurar la correcta implantación de las infraestructuras.