Siero y Noreña contabiliza 149 mujeres con protección policial o de la Guardia Civil

Reunión de laComisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, ha presidido este jueves la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña, en la que se ha dado cuenta del número de mujeres que cuentan con protección policial en ambos concejos, que asciende a 149.

En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. Actualmente, 149 mujeres cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género. En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 54 casos; la Policía Local de Siero de 40; la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero de 25; y la Guardia Civil de Noreña, de 30.

De los expedientes, 22 mujeres presentan un nivel de protección medio y 127 un nivel de protección bajo. Según ha informado el Ayuntamiento de Siero en nota de prensa, no se registra ningún caso con nivel de riesgo alto o extremo.